Пассажирам московского метро помогут добраться до храмов в Рождество

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Комфортное передвижение пассажиров метро в Рождество обеспечат свыше 120 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сообщает Агентство "Москва".

Сотрудники ЦОМП помогут маломобильным гражданам и пожилым людям добраться до храмов, где 6 и 7 января пройдут рождественские службы.

Пассажиров будут сопровождать не только по заблаговременно оставленным заявкам, но и при возникшей необходимости на станции метро. В ночь с 6 на 7 января столичный метрополитен будет работать на час дольше.