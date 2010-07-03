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Общество

15:36

В Госдуме одобрили штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах

общество власть

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 5 миллионов рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания, которое состоялось в четверг, 5 декабря.

Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В свод норм внесли статью 19.34.1 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".

Новая поправка предусматривает штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно. За повторное нарушение придется заплатить больше – уже до 50 и до 100 тысяч или до 1 миллиона рублей.

Наибольший штраф установлен за грубые нарушения деятельности СМИ-иноагента. Под таковым подразумевается неоднократное (более 2 раз за год) нарушение правил. Физлицо может быть наказано штрафом в размере 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Что касается должностных и юридических лиц, то штраф составит 200 тысяч и 5 миллионов рублей соответственно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов в начале декабря. Норма касается тех структур, которые фактически действуют как СМИ, но юридически не зарегистрированы в таком качестве.

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