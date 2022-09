Диетолог перечислила главные сигналы, из-за которых следует прекратить диету

Фото: depositphotos/Subbotina

Врач-диетолог Эми Гудсон перечислила некоторые признаки и сигналы организма, которые требуют прекращения диеты. Одним из них стали регулярная утомляемость и общее ухудшение здоровья.

По ее словам, очевидным знаком является повышенный уровень холестерина. Врач утверждает, что низкоуглеводные, высокожирные и высокобелковые диеты могут стать катализатором для подобного отклонения. Она уверена, что постоянное исключение из рациона углеводов, овощей, цельных злаков и многого другого нарушает уровень холестерина.

Эми Гудсон назвала и другой важный знак — регулярное чувство голода. При постоянном урезании калорий человек может срываться и из-за этого чувствовать себя несчастным, написали в материале Eat This, Not That!. Специалист порекомендовала пересмотреть рацион и сделать его более сбалансированным по питательным веществам.

Ранее эксперты рассказали о признаках расстройства пищевого поведения у подрастающего поколения. Они назвали некоторые факты, которые могут стать катализаторами недуга. Из них: ограничения в еде, чрезмерные физические нагрузки и искаженное восприятие собственного внешнего вида.