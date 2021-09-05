Проект депутата ГД Ирины Белых установил мировой рекорд

Фото: Сергей Николаев

Депутат Госдумы Ирина Белых объявила, что в Реестр рекордов России и Международную книгу рекордов вошла самая длинная композиция детских рисунков, посвященных блокаде Ленинграда.

Общее полотно составили из более чем трехсот изображений – иллюстраций к уникальной книге "Память блокады". Его представили в Грачевском парке на Севере Москвы. Протяженность композиции составила более 100 метров.

Автором идеи книги "Память блокады", которая содержит рассказы переживших блокаду и рисунки к ним, сделанные московскими школьниками, выступила депутат Ирина Белых. Она также является куратором образовательного патриотического проекта "Мой район в годы войны".

"Как учитель я точно знаю: записал, значит, запомнил, пропустил через себя. Именно это и было целью нашего проекта: дать ребятам возможность в памяти сердца сохранить примеры мужества и стойкости жителей Ленинграда. Это единение сердец двух городов, принявших на себя удар врага. Бесконечная, как Георгиевская лента, непрерывающаяся память поколений", – заявила представитель Госдумы.

Экземпляры книги "Память блокады" передадут в школьные музеи и библиотеки Москвы. Кроме того, их получат ветеранские организации столицы.

В августе воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов предложил ввести в школах церемонию подъема государственного флага. Данную инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.