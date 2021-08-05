Роскачество нашло в ряженке бактерии группы кишечной палочки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роскачество в одной из 20 торговых марок ряженки обнаружило бактерии группы кишечной палочки, сообщает "Газета.ру".

"У ряженки "Коровка из Кореновки" (резервуарная) обнулен рейтинг. В ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки", – говорится в сообщении. Специалисты передали информацию о нарушении в контрольно-надзорные органы.

Как отметили в организации, количество молочнокислых микроорганизмов в ряженке может уменьшаться из-за нарушения условий хранения, а также если внесена закваска с недостаточной концентрацией микроорганизмов.

К тому же специалисты выявили, что в составе ряженок "Из молока нашей дойки" и "Большая кружка" меньше белка, чем установлено ГОСТом. Меньше всего кальция оказалось в ряженке "Большая кружка".

"Хорошая новость для любителей ряженки: половина исследованной продукции, признаны высококачественными: это "Авида", "Агрокомплекс", "Вкуснотеево", "ВкусВилл" (термостатная), "Вологжанка", "Домик в деревне", "Коровка из Кореновки" (термостатная), "Кубанский молочник", "Мясновъ" (термостатная), "Рузская". Перечисленные товары могут претендовать на присвоение им российского "Знака качества", – отмечается в сообщении.

Ранее Роскачество провело исследование солнцезащитных кремов двадцати марок. 12 из них произвели в России, остальные – во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Специалисты изучали свойства бюджетных средств от солнца стоимостью от 135 рублей и премиум-средств за 5 600 рублей.