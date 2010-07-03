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11:48

В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

общество

11:48

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Фото: Агентство Москва/Максим Денисов

Больше всего браков в России в прошлом году зарегистрировано в период с июля по сентябрь, сообщает RT со ссылкой на Минюст РФ. В эти месяцы поженились 377,4 тысячи пар.

Второй по популярности для заключения браков период с апреля по июнь. В 2018 году в это время семьи создали 222,3 тысячи пар. С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тысячи актов о заключении брака.

Самый непопулярный сезон среди молодоженов – с января по март – 158,7 тысячи браков. Всего в 2018 году в России заключили 967 тысяч браков.

Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).

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общество

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