В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

Больше всего браков в России в прошлом году зарегистрировано в период с июля по сентябрь, сообщает RT со ссылкой на Минюст РФ. В эти месяцы поженились 377,4 тысячи пар.
Второй по популярности для заключения браков период с апреля по июнь. В 2018 году в это время семьи создали 222,3 тысячи пар. С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тысячи актов о заключении брака.
Самый непопулярный сезон среди молодоженов – с января по март – 158,7 тысячи браков. Всего в 2018 году в России заключили 967 тысяч браков.
Москва является лидером среди российских регионов по количеству зарегистрированных браков по итогам первого квартала 2019 года. В столице прошло 13,8 тысячи свадебных церемоний. На втором месте оказалась Московская область (9,6 тысячи браков). Далее идут Санкт-Петербург (почти 8 тысяч браков), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5,1 тысячи). Меньше всего браков было заключено в Чукотском автономном округе (77) и в Еврейской автономной области (194).
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