Волонтеров избирательного штаба Собянина научили собирать просьбы москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Волонтеров избирательного штаба Сергея Собянина обучили собирать просьбы и предложения жителей. На этих сведениях построят предвыборную программу кандидата.

"Мы с понедельника начнем второй этап работы штаба – сбор наказов от жителей. У всех волонтеров будут бейджи и бланки, на которых можно оставить свои пожелания", – цитирует юриста избирательного штаба Ольгу Шешину Агентство "Москва".

По ее словам, просьбу или предложение может оставить любой гражданин. Точки, где будут принимать пожелания, в первое время сконцентрируют в пределах Садового кольца, добавила Шешина.

Ранее сообщалось, что добровольцы научат горожан пользоваться порталом "Наш город" для решения локальных городских проблем во дворах, домах и подъездах. Все жалобы, пришедшие в штаб, они проинспектируют, самостоятельно занесут на сайт, а затем проверят их исполнение.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Все необходимые документы сдали самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин и кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин. Партийные претенденты собирали подписи 110 муниципальных депутатов, самовыдвиженцы дополнительно заручались поддержкой 36 тысяч граждан.