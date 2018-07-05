Полиция Риги задержала шеф-редактора "Sputnik Латвия"

5 июля, 13:59
Латвийская полиция задержала в Риге шеф-редактора "Sputnik Латвия". Валентинси Роженцовс, как сообщается, был задержан для "беседы" на 12 часов. Это произошло в среду вечером, когда Роженцовс прилетел из российской столицы, передает РИА Новости.
По словам шеф-редактора, полиция не составила протоколов. Правоохранителей интересовала его профессиональная деятельность и работа самого ресурса Sputnik Латвия.
Роженцовс отметил, что всю ночь он провел в кабинетах полицейских, а утром его отпустили меньше чем через 12 часов, а это не является задержанием в этой стране.
Роженцовс имеет гражданство Латвии, а в Ригу прилетел по рабочим делам.
Ранее стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии раскритиковал использование в государственных СМИ страны материалов "Sputnik Латвия". Члены совета заявили, что это не входит в интересы общества страны.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что русскоязычная аудитория в Латвии страдает от того, что в стране ведется борьба с российской прессой.
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