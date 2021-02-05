Дизайнер рассказала, как правильно носить шахматную клетку

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Предприниматель, создатель брендов женской одежды Martache и Martache Woman Марта Фролова рассказала, что в настоящее время популярны вещи в шахматной расцветке. Об этом сообщают "Дни.ру".

Специалист отметила, что главное при подборе такой одежды учитывать фигуру и размер клетки, пояснив, что при крупном телосложении подойдет большая клетка, потому что в ином случае одежда будет только увеличивать объемы.

"Крупный клетчатый узор на юбке скорректирует объем бедер, делая их несколько уже, но его особенность в том, что он все равно полнит, хоть и не так, как мелкая шахматка. Поэтому учитывайте, что такой принт в любом случае будет прибавлять вам килограммов", – отметила Фролова.

Она подчеркнула, что дополнительный объем фигуре также может придать светлый крупный и средний клетчатый узор. По ее словам, грамотное сочетание шахматных деталей позволит правильно и гармонично сформировать образ.

Дизайнер отметила, что при узких плечах и широких бедрах вещи в шахматной расцветке лучше надевать на верхнюю часть тела. В целом, по словам Фроловой, шахматная клетка отлично сочетается с одеждой в полоску или однотонной, а также с цветочными принтами.

Ранее эксперты рассказали, какая женщина сегодня считается красивой. Отмечается, что за последние 50 лет стандарты красоты сильно поменялись. В Советском Союзе в 1960-е годы популярностью пользовались женщины в теле, с пышными волосами и в цветастых платьях, а в 1990-е красивыми считались худощавые девушки в джинсах и с короткой стрижкой.

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