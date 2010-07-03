Стала известна погода на День народного единства в Москве

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Облачная погода и небольшой дождь установятся в столичном регионе в День народного единства, 4 ноября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области – от плюс 6 до плюс 11 градусов", – рассказали синоптики.

Уточняется, что будет дуть южный ветер с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 70%.

Ранее врач рассказал, кто может пострадать от новой волны потепления в Москве. Отмечалось, что в группе риска находятся пожилые люди.

На этой неделе синоптики пообещали москвичам погодные "американские горки". В город придет тепло, однако плюсовые температуры в начале ноября не принесут радости – скачки столбиков термометров достигнут десяти делений. Вслед за потеплением вернутся ноябрьские температуры.

Из-за установившейся в городе гололедицы столичные улицы обработали противогололедными материалами. Специалисты уделили повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

Автомобилистов, еще не сменивших летнюю резину на своих машинах, призвали пользоваться общественным транспортом. Это также может ускорить передвижение по городу.

