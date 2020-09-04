Родителям рекомендовали включить в рацион школьника орехи и рыбу

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Фото: depositphotos/eskymaks
В рацион школьника необходимо включать орехи, ягоды и рыбу, поскольку в них содержится много витаминов, полезных для зрения, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина.
По ее словам, длительная нагрузка на глаза может привести к нарушению работы мышц – так называемой ложной близорукости. Для профилактики спазма полезно делать зарядку для глаз.
"Необходимо перемещать взор с близких предметов на дальние – по 10 раз в рамках одного упражнения. Таких упражнений необходимо делать по три раза во время десятиминутных перерывов между занятиями", – отметила эксперт.
Каширина также не рекомендует делать домашние занятия в темном помещении, это снижает остроту зрения. Кроме того, родителям не следует сильно перегружать ребенка дополнительными занятиями вне школы.
"Ребенок с началом учебного года теряет от 30 до 50% своей обычной активности, для гармоничного физического развития ее нужно восполнять, отдавая предпочтение физическим нагрузкам, занятию спортом", – заявила медик.
Ранее член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режиму питания.
Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела. Кроме того, у ребенка может измениться эмоциональное состояние.
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