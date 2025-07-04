Открытый турнир "нытиков" пройдет в Доме культуры "ГЭС-2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве пройдет открытый турнир "нытиков" в рамках фестиваля "Жалкая осень". Об этом сказано на сайте Дома культуры "ГЭС-2", который является организатором мероприятия.

Турнир состоится в воскресенье, 6 июля. Участвующим предложат выполнить задания, которые пройдут в три этапа. Сперва они должны будут посетовать на жизнь в свободной форме за определенное время. Затем они вытянут билеты, где указана конкретная тема, в рамках которой нужно "ныть". После потребуется убедительно пожаловаться на жюри и сравнить себя с иными участниками.

Жюри выберет лучших "нытиков". Участники, которые займут первые три места, получат утешительные призы, а обладатель последнего места – ободряющий подарок, как менее всего нуждающийся в жалости.

По мнению организаторов, совместное переживание "нытья" позволит участникам познакомиться и наладить друг с другом контакт. Принять участие в мероприятии сможет каждый. Для этого нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте.

Сам фестиваль состоится с 4 по 20 июля. В рамках "Жалкой осени" гости смогут посетить "Купе жалости" с двумя незнакомцами и одним из специалистов: психологом, актрисой или даже поэтом и травматологом в одном лице. Кроме того, желающих приглашают на "Жалкое свидание" в унылой атмосфере и телесную практику "Жалей меня".

Кроме того, Дом культуры "ГЭС-2" станет 55-й площадкой проекта "Спортивные выходные", который стартует в Москве в грядущие выходные, 5 и 6 июля. Опытные тренеры помогут жителям и гостям столицы изучить новые асаны на йоге и привести мышцы в тонус на занятиях по растяжке. Тренировки можно будет посетить до 7 сентября.

Занятия состоятся и в музее-усадьбе "Михалково", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", усадьбе Воронцово, парке искусств "Музеон", а также на крышах Северного и Южного речных вокзалов.

