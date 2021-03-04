В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей на трассе

Фото: orenburg-gov.ru

Спасавшие водителей на заснеженной трассе полицейские получили наградные часы от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Как сообщили в пресс-службе главы региона, правоохранители получили обморожения в ходе спасательной операции.

В течение нескольких часов лейтенант Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий помогали машинам выехать с занесенного участка 23 февраля. Они бегом сопровождали их и указывали дорогу.

По словам полицейских, спасенные водители сигналили и благодарили их.

"От имени всех, кому вы помогли, от себя лично благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм", – сказал губернатор.

Лейтенант полиции Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий помогли разъехаться 30 автомобилям.