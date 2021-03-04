В Оренбуржье наградили полицейских, спасавших водителей на трассе

Фото: orenburg-gov.ru
Спасавшие водителей на заснеженной трассе полицейские получили наградные часы от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Как сообщили в пресс-службе главы региона, правоохранители получили обморожения в ходе спасательной операции.
В течение нескольких часов лейтенант Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий помогали машинам выехать с занесенного участка 23 февраля. Они бегом сопровождали их и указывали дорогу.
По словам полицейских, спасенные водители сигналили и благодарили их.
"От имени всех, кому вы помогли, от себя лично благодарю за службу. Вы продемонстрировали настоящий героизм", – сказал губернатор.
Лейтенант полиции Дарбек Шукумов и старший лейтенант Анатолий Корецкий помогли разъехаться 30 автомобилям.
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