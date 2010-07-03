Несогласованная акция завершилась в центре столицы

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму завершилась в столице. По данным МВД, в ней приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.