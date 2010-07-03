Около 350 человек приняли участие в несогласованной акции в центре Москвы – МВД

15:20
15:20
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В несогласованном мероприятии в центре столицы принимают участие около 350 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
Уточняется, что это данные на 14:30. За нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.
27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.
В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
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