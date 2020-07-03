В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Кремле не поднимался вопрос о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такую инициативу в администрации президента не обсуждают, передает ТАСС.

1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон высказались 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%. Явка составила 67,97%.

Владимир Путин поблагодарил граждан России за голосование по поправкам в Конституцию. Он отметил, что после крушения СССР прошло немного времени, подчеркнув, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.

