Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:52

В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем

общество власть

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Кремле не поднимался вопрос о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такую инициативу в администрации президента не обсуждают, передает ТАСС.

1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон высказались 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%. Явка составила 67,97%.

Владимир Путин поблагодарил граждан России за голосование по поправкам в Конституцию. Он отметил, что после крушения СССР прошло немного времени, подчеркнув, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.

Массух: нам удалось поддержать "московский стандарт" наблюдения

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать