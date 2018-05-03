Синоптики рассказали о погоде в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воздух в столице в День Победы может прогреться до 19 градусов тепла, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд

По его словам, это на 2–3 градуса выше многолетних значений. Местами также вероятны небольшие дожди, передает Агентство "Москва". Вильфанд добавил, что уточненный прогноз на 9 мая Гидрометцентр может озвучить завтра.

Столичные парки подготовят праздничную программу в честь 73-й годовщины Победы. В 21 парке организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге. Всего в Москве с 1 по 10 мая пройдет более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.

Высотные салюты запустят на 16 площадках, фейерверки – в 17 столичных парках. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут.

Где смотреть салют в День Победы