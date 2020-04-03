В СФ предложили разрешить подросткам вносить проекты по "народному бюджету"

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К пакету законопроектов об инициативном бюджетировании подготовлены поправки, одной из которых предлагается разрешить участвовать в разработке и внесении инициативных предложений подросткам, передает Агентство "Москва".

С предложением об изменениях в регламенте "народного бюджета" выступили председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и его первый заместитель Андрей Шевченко.

Благодаря поправкам высказать свое мнение смогут лица в возрасте от 16 лет. "Идя навстречу пожеланиям регионов и муниципалитетов, мы упрощаем порядок подготовки и внесения в органы местного самоуправления инициативных проектов", – следовало из заявления Мельниченко.

Авторы проекта обратили внимание, что сейчас процедуры стали более гибкими и их могут скорректировать органы местного самоуправления.

Кроме того, в документе говорилось, что поправки нужны для упрощения порядка подготовки и внесения в органы местного самоуправления инициатив.

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