Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги

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Россиянам начали поступать звонки с предложением списать долги, сумма которых превышает 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, слова которой приводит агентство, такой прием является одним из излюбленных у мошенников. В этом случае они используют роботов-информаторов.

"Звонки роботов-информаторов свидетельствуют о том, что раздолжнители для расширения своей клиентской базы стали закупать на специальных сервисах услуги холодного прозвона – телефонный спам. Этими же сервисами пользуются различные медицинские центры, школы, кружки", – сказала Лазарева.

По словам эксперта, согласившиеся на такое предложение должники обычно подписывают договор, в котором говорится о том, что должнику будут оказываться консультационные услуги, однако по факту человек заплатит за рассылку различных запросов, которые не приведут ни к какому результату.

"В худшем случае жертва остается не только со своими прежними долгами, но и становится должна еще и тем самым раздолжнителям. Таких историй немало", – предупредила специалист.

Ранее эксперт Алексей Сизов рассказал, как обезопасить себя от гипноза мошенников. По его словам, жертвы злоумышленников часто жалуются, что выполняли команды преступников, находясь как будто в тумане.

Специалист пояснил, что жулики используют метод нейролингвистического программирования. Схожими технологиями пользуются уличные гадалки.