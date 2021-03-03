Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики рассказали, что в столице в четверг, 4 марта, ожидаются мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем температура воздуха будет на уровне -1 ... +1 градусов. Ожидается облачная погода с небольшими осадками, местами уверенными. Также в некоторых местах прогнозируют гололедицу. Ветер будет северо-западным 5–10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до -7 ... -5 градусов. Местами возможен снег и гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к 9 марта в Москве можно ожидать похолодания до отметки -20 градусов. Устойчивое похолодание, по словам синоптика, придет в столичный регион в ночь на субботу – ожидается снижение температуры до -10 ... -15 градусов.