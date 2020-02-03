Паралимпиец устроился курьером в сервис по доставке еды

Паралимпиец успешно работает курьером по доставке еды

Чемпион России по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать курьером в сервис "Яндекс.Еда". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фудтех-направления "Яндекс.Такси".

"Курьерская служба наших партнеров в Екатеринбурге подтвердила, что вчера оформила спортсмена. В хаб он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сначала Асташов будет работать под кураторством супервайзера, который поможет адаптироваться к новой работе. Также этот человек поможет выстроить рабочий процесс, учитывая особенности графика.

Информация о том, что Асташов трудоустроился в доставку для того, чтобы заработать на поездку в Токио на Паралимпийские игры 2020 года, появилась в ряде СМИ. Известно, что он, лишенный рук и ног, смог добиться больших успехов в спорте и завоевал титул чемпиона России по паратриатлону. Теперь же мужчина решил на время переквалифицироваться.

Ранее аналитики узнали долю планирующих поменять работу россиян. Оказалось, что 53% человек планируют уйти на новое место из-за недовольства зарплатой, а почти четверть желающих менять работу хочет попробовать что-то новое.