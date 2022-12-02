02 декабря, 19:47Общество
В Shkulev Media Holding объявили о закрытии сайтов под брендом Elle
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Медиагруппа Shkulev Media Holding прекращает деятельность сайтов изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration. Решение было принято из-за расхождения лицензионного соглашения, сообщается в пресс-службе компании.
"Речи не идет о продлении действия лицензионного соглашения на 2023 год, поэтому нами принято решение о закрытии сайтов", – цитирует президента медиагруппы Виктора Шкулева ТАСС.
Сотрудникам закрытых сайтов предложат варианты работы в иных проектах компании, например в стартапах января следующего года.
В июне Шкулев рассказал о приостановке выпуска печатных журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в РФ. Однако право осуществлять деятельность с брендами Elle компания не утратила.
Шкулев сообщал, что журналы на тот момент стало невозможно издавать, так как на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами медиакомпании.
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