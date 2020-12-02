Сенатор Святенко: цифровизация расширяет возможности предоставления социальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Механизм активного информирования граждан России о мерах социальной поддержки вступил в силу с 1 декабря, сообщила представитель от Московской городской думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По словам парламентария, в настоящее время в России реализуется более 3 тысяч различных видов и программ социальной поддержки, которыми пользуются свыше 54 миллионов россиян. Ранее государство предоставляло большинство этих льгот лишь по запросу граждан, которые должны были знать, что они ему положены, обратиться в государственные органы и доказать свое право на них.

"Сейчас же, в условиях цифровизации, данный механизм информирования о социальных услугах меняется: государство само выявляет, что тот или иной гражданин имеет право на определенный пакет социальной поддержки, и уведомляет их получателя", – передает слова сенатора Агентство "Москва".

Святенко пояснила, что с внедрением такого механизма на новый качественный уровень вышла система обратной связи, которая позволяет учитывать каждого гражданина. Благодаря этому обновился не только способ предоставления льгот, но и сам подход государственных органов к людям.

"Он стал более индивидуальным. И система взаимоотношений исходит из индивидуальных интересов и потребностей гражданина. А в сочетании с цифровизацией потенциальные получатели льгот и выплат выявляются в автоматическом режиме, путем анализа баз данных граждан по соответствующим критериям", – заявила Святенко.

Кроме того, сенатор отметила, что в ближайшей перспективе система учета получателей социальной помощи станет единой для всей России, а необходимость представлять какие-либо документы для получения льготы останется в прошлом.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в 2021 году при регистрации рождения ребенка матерям будет автоматически приходить информация о доступных мерах поддержки семьям с детьми. По его словам, постепенно министерство планирует упростить получение подобных льгот.