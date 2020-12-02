Инфекционист порекомендовала, как избежать раннего старения из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает портал URA.RU.
Инфекционист объяснила, что COVID-19 является генерализованным васкулитом, то есть заболеванием, которое поражает стенки артерий и сосудов. Она добавила, что патологии, которые описывают перенесшие COVID-19 пациенты, могут случиться после любого другого тяжелого инфекционного заболевания. Речь идет о гепатозе и жировых перерождениях тканей поджелудочной железы.
Как подчеркнула Стенько, с ранним старением организма человека поможет справиться комплексное лечение. В первую очередь нужно избегать заражения, считает инфекционист.
"Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций", – обращает внимание медицинский специалист.
В России выявлен 2 347 401 случай коронавируса. За весь период умерли 41 053 человека, выздоровели 1 830 349 человек.
Ранее специалисты назвали самый распространенный симптом коронавируса. Им является аносмия – потеря обоняния и вкуса.
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