Инфекционист порекомендовала, как избежать раннего старения из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает портал URA.RU.

Инфекционист объяснила, что COVID-19 является генерализованным васкулитом, то есть заболеванием, которое поражает стенки артерий и сосудов. Она добавила, что патологии, которые описывают перенесшие COVID-19 пациенты, могут случиться после любого другого тяжелого инфекционного заболевания. Речь идет о гепатозе и жировых перерождениях тканей поджелудочной железы.

Как подчеркнула Стенько, с ранним старением организма человека поможет справиться комплексное лечение. В первую очередь нужно избегать заражения, считает инфекционист.

"Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций", – обращает внимание медицинский специалист.

В России выявлен 2 347 401 случай коронавируса. За весь период умерли 41 053 человека, выздоровели 1 830 349 человек.

Ранее специалисты назвали самый распространенный симптом коронавируса. Им является аносмия – потеря обоняния и вкуса.