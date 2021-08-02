Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 23 508 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 192 (9,3%) из них.

На Москву пришлось 3 330 случаев, на Санкт-Петербург – 1 914, на Московскую область – 1 596, на Нижегородскую область – 541, на Свердловскую область – 527, на Воронежскую область – 483, на Красноярский край – 472.

Всего в России зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Орловской области и Татарстане.

За последние сутки подтверждено 785 смертей, за все время пандемии в стране умерли 160 137 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 14 893 человека, за все время – 5 640 783.

Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.

