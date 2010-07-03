Адвокат призвал людей не поддаваться на провокации организаторов несогласованных митингов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Игорь Бушманов призвал людей не поддаваться на провокации организаторов несогласованных митингов.

"Настоятельный совет адвоката: всегда и в любой ситуации действовать строго в рамках действующего закона, оберегать не только свои предусмотренные конституцией РФ права и свободы, но и, что немаловажно, свою личную свободу в прямом понимании смысла этого слова", – цитирует его Агентство "Москва".

Кроме того, юрист рассказал об ответственности для тех, кто призывает людей приходить на несогласованные акции. "Помимо административной ответственности, предусмотренной статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, законом предусмотрена и строгая уголовная ответственность. Так статья 212.1 УК РФ предусматривает ответственность за неоднократные вышеуказанные действия", – заявил он.

Бушманов подчеркнул, что, судя по событиям 27 июля, государство в лице правоохранительных и судебных органов не будет идти на компромисс с нарушителями.

"Напротив, будет жестко и последовательно реагировать на все факты нарушений действующего законодательства в этой сфере, вплоть до возбуждения уголовных дел, привлечения виновных к уголовной ответственности и последующего осуждения как организаторов таких массовых беспорядков, так и "простых" исполнителей и пособников", – пояснил он.

Юрист добавил, что в других странах, как и в России, тоже предусмотрена строгая ответственность за аналогичные правонарушения.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.