Фото: depositphotos/Irochka

Ростуризм не будет открывать свои представительства за рубежом. Он намерен работать через консалтинговые компании.

"Что касается зарубежных представительств, мы изучили мировой опыт и исходим из того, что на первом этапе можем обойтись без них. Будем работать через крупные консалтинговые компании, которые будут работать с местными компаниями. Каждый рынок специфичен, это всегда индивидуальный подход", – сообщила глава ведомства Зарина Догузова, передает "Интерфакс".

Она добавила, что нужно выявить максимально готовые регионы для продвижения за рубежом, и их число "не должно превышать разумное", поскольку может не хватить достаточно средств. Также важно четко определить целевой портрет туриста.

Активное продвижение на въездном рынке стартует с 2021 года. В этот момент будут введены электронные визы для иностранных туристов.

В мае этого года Ростуризм приступил к реализации проекта "Национальные брендовые маршруты". Проект подразумевает создание конкурентоспособных туристических маршрутов в регионах.

