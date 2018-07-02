Зубренка из подмосковного заповедника назвали в честь нападающего сборной России

Фото: пресс-служба Минприроды РФ
Зубренка, который родился в Приокско-Террасном заповеднике в Подмосковье, назвали Мудзюба – в честь нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы.
Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
По словам сотрудников питомника, сначала этой весной на свет появился теленок по имени Мундиаль. Участникам российской сборной по футболу предложили взять малыша под опеку. Тогда болельщики, узнав о необычном имени зубренка, посоветовали назвать следующего новорожденного в честь футболиста Артема Дзюбы. В питомнике поддержали идею фанатов.
Как рассказали в заповеднике, Мудзюба стал самым крупным зубренком среди всех, которые родились на территории подмосковного питомника. Через полтора–два года его планируют выпустить в дикую природу.
Специалисты отмечают, что зубр представляет собой первый и пока единственный пример успешного возвращения в природу вида животных, уцелевшего только в неволе. В Красной книге РФ зубр относится к видам категории 1, или "находящимся под угрозой исчезновения".
Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного заповедника в течение уже 70 лет занимается сохранением зубров в России. Выращенных в питомнике зубров выпусают для формирования популяций в Смоленской, Калужской и Брянской областях.
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