Мосгорсуд признал законным приговор Марку Гальперину

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Мосгорсуд оставил в силе приговор гражданскому активисту Марку Гальперину за публичные призывы к экстремизму, сообщает Агентство "Москва".

Заседание проходило в закрытом режиме, так как ранее в интернете появилась фотография одного из свидетелей. Журналистов пригласили только на оглашение приговора.

В марте 2018 года Нагатинский районный суд приговорил Гальперина к двум годам условного срока по делу призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Кроме того, Гальперину на два года запретили занимать руководящие посты в общественных организациях.

Гальперина задержали в феврале 2017 года. Поводом для возбуждения дела стали две видеозаписи, опубликованные на хостинге YouTube. Летом 2017 года активиста поместили под домашний арест.

Гальперин был одним из первых россиян, против которых возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Также активист привлекался к административной ответственности за неповиновение полицейским.