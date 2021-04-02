В России предложили ввести уголовную ответственность за героизацию преступников

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение ввести уголовное наказание для СМИ и других субъектов распространения контента за героизацию преступлений и преступников. С такой инициативой она обратилась к главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Об этом сообщает RT.

Также Волынец предлагает распространить уголовную санкцию и на самих преступников, если они используют информацию о своих деяниях в подобных целях. По мнению уполномоченного, под негативное влияние такой информации чаще всего подпадают дети, а их защита является одним из наиболее приоритетных векторов российской государственной политики.

"Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников. Эта норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых. На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемый Александр Евсеевич (Хинштейн. – Прим. ред.), рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменения в Уголовный кодекс и инициировать разработку соответствующего законопроекта", – говорится письме.

Ранее Волынец выступила с предложением запретить торговым сетям продавать алкоголь и табачную продукцию покупателям, пришедшим с детьми. Она заявила, что покупатели часто приходят в магазины с несовершеннолетними, покупая в их присутствии сигареты или алкогольные напитки, что может негативно сказаться на ребенке и вызвать у него ранний интерес к продукции такого типа. Более того, по ее мнению, этот интерес может перерасти в пристрастие к запрещенным для детей товарам.