Врач перечислил признаки обезвоживания организма

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил шесть признаков обезвоживания организма. Информацией он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам специалиста, о дефиците воды могут говорить такие признаки, как жажда, сухость кожи и слизистых, редкое мочеиспускание и насыщенный цвет мочи, а также низкий эффект от жаропонижающих препаратов и плач без слез.

Ранее он рассказал о частых ошибках при измерении температуры тела. Комаровский заявил, что, несмотря на популярность орального и ректального способов измерения температуры тела, температура при измерении в подмышечной впадине будет идентична результатам других способов.