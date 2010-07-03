Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске

Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточками на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска. При этом у автомобиля проколоты колеса, сообщает РИА Новости.

Фотографию автомобиля, стоящего на Гвардейской улице, опубликовали в социальных сетях. На них видно, что на машину ВАЗ установлен красный гроб, а на лобовом стекле лежат траурные венки.

Прохожие, обратившие внимание на необычное авто, вызвали полицию. Сейчас проводится проверка. Пользователи сообщают, что видели микроавтобус, из которого выгружали гроб.