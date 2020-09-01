Более 1,5 тыс детей отдохнули в летних оздоровительных лагерях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 1,5 тысячи детей отдохнули этим летом в оздоровительных учреждениях столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточняется, на надзоре ведомства находились семь таких учреждений, в том числе шесть стационарных лагерей и один лагерь с дневным пребыванием.

"Все семь поднадзорных лагерей своевременно уведомили об участии в летней кампании, включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных норм и правил. Всего в семи лагерях отдохнули 1 тысяча 507 детей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в период подготовки к оздоровительному сезону в лагерях были выполнены все необходимые предписания.

Ранее сообщалось, что неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на следующий год. Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей. Также можно перенести отдых на 2021 год с возможностью выбрать место и время отдыха или заменить путевку на сертификат, номинал которого составляет 30 тысяч рублей, для того чтобы потом самостоятельно организовать детский отдых.

