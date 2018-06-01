В День защиты детей в метро Москвы построили детский городок

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В честь международного дня защиты детей в московском метрополитене организован детский городок на площадке между станциями метро "Ленинский проспект" и Площадь Гагарина МЦК, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Ученики одной из московских студий вокала и звезды проекта "Голос.Дети-5" исполнили для посетителей песни.

Ко Дню защиты детей столичный метрополитен традиционно готовит праздничную программу. На этот раз организаторы создали детский городок с импровизированной строительной площадкой и автотрассой. Юным автолюбителям перед поездкой рассказали о правилах дорожного движения и технике безопасности. Дети могли бесплатно покататься по треку с дорожной разметкой, светофорами, автозаправкой и другими дорожными атрибутами.

Строить дома из мягких кирпичей и возводить сооружения из больших лего-блоков дети учились вместе с аниматором на строительной площадке "Город строителей".

Также, в честь праздника, метрополитен совместно с киностудией "Союзмультфильм" выпустил 400 тысяч праздничных билетов "Единый".

1 июня отмечают Международный день защиты детей. Его учредили в ноябре 1949 года в Париже. Целью праздника является привлечение внимания к положению детей в семье и обществе, соблюдению их прав.

День защиты детей сегодня отмечают в 13 парках Москвы.