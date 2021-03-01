Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:51

Еще 1 541 пациент вылечился от коронавируса в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 1 541 пациент выздоровел после прохождения лечения от коронавируса в Москве. Всего в столице инфекцию побороли 899 239 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки в Москве выявили 2 097 новых случаев коронавирусной инфекцией, 714 человек госпитализировали.

При этом в столице скончались 42 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

За последние сутки в России подтвердили 11 571 новый случай коронавируса, 1 385 случаев были без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Ненецком автономном округе и Республике Тыва – 0 и 0,04% соответственно.

Накануне в Роспотребнадзоре назвали число россиян, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, речь идет о числе между 8 и 9 миллионами граждан страны.

Антитела к коронавирусу выработали только 10% населения планеты

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать