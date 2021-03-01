Еще 1 541 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 1 541 пациент выздоровел после прохождения лечения от коронавируса в Москве. Всего в столице инфекцию побороли 899 239 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки в Москве выявили 2 097 новых случаев коронавирусной инфекцией, 714 человек госпитализировали.

При этом в столице скончались 42 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

За последние сутки в России подтвердили 11 571 новый случай коронавируса, 1 385 случаев были без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Ненецком автономном округе и Республике Тыва – 0 и 0,04% соответственно.

Накануне в Роспотребнадзоре назвали число россиян, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, речь идет о числе между 8 и 9 миллионами граждан страны.

