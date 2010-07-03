МЧС сообщило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ближайшие часы произойдет резкое ухудшение погоды. Ожидаются мокрый снег, метель, гололедица и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Так, скорость ветра составит 12-17 метров в секунду, а к концу дня похолодает до минус десяти градусов.

В этой связи МЧС рекомендует гражданам парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлен на 2 марта. Первая суббота календарной весны принесет в столицу метель, сильный ветер и гололедицу.

