Еще 6 334 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

6 334 пациента вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщили в столичном Оперштабе.

"В столице выздоровели еще 6334 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что всего в Москве от коронавируса вылечились 633 702 человека.

Ранее сообщалось, что в столице за последние сутки зарегистрировали 5 907 новых случаев коронавируса. Всего в России за минувшие 24 часа зафиксировали 27 039 заболевших COVID-19. Кроме того, 25 798 россиян выздоровели от коронавируса за последние сутки.