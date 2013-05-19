Центр допобразования для кинематографистов откроют в Москве

Центр дополнительного образования для кинематографистов откроется в Москве на базе Научно-исследовательского кинофотоинститута осенью 2013 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Каннах глава департамента кинематографии и модернизационных программ Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, передает РИА Новости.

"Развитие кинематографа требует соответствующего образования, поэтому министерство инициирует проект центра быстрого реагирования, который будет находиться в постоянном контакте со всеми сферами кинематографии и удовлетворять их нужды".

Новый центр, помимо образовательной структуры, включит в себя научно-исследовательский институт и синематеку, доступ к которой получат не только студенты, но и широкая публика.

Первые четыре факультета появятся уже осенью этого года, обучение в центре будет бесплатным. Планируется, что к 2017 году в центре будет работать 9 лабораторий по направлениям сценарное мастерство, редактура, режиссерское мастерство, работа художника-постановщика, компьютерная графика, анимация, постпродакшн, продюсирование и дистрибуция.