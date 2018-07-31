В Рособрнадзоре назвали самые сложные ЕГЭ 2018 года

31 июля, 10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Рособрнадзоре рассказали, какие ЕГЭ оказались наиболее сложными для российских выпускников в 2018 году.
По данным ведомства, передает RT, на едином экзамене по биологии набрать минимальное количество баллов не смогли 17,01% выбравших его выпускников.
На втором месте по сложности оказался ЕГЭ по обществознанию, который завалили 16,43% школьников. В пятерку наиболее трудных в этом году также вошли химия (15,88%), информатика и ИКТ (11,51%), история (9,6%).
Как уточнили в Рособрнадзоре, четыре года назад история лидировала по проценту не сдавших. В 2014 году набрать минимальное количество баллов по этому предмету не удалось 20,4% от общего числа сдававших ЕГЭ. Тогда в топ-5 по сложности попали физика (16,7% не сдавших), география (15,5%), химия (13,4%), информатика и ИКТ (11,5%).
Отмечается, что для получения аттестата о среднем общем образовании в этом году достаточно было набрать более 24 баллов по русскому языку и более 27 баллов по математике профильного уровня. Результаты ЕГЭ по математике базового уровня по-прежнему оценивают по пятибалльной шкале, и выпускникам достаточно получить по этому предмету тройку.
Ранее сотрудники Рособрнадзора сообщили, что число стобалльных результатов на ЕГЭ удвоилось за четыре года. Если в 2014 году стобалльников было 3,7 тысячи человек, то летом этого года высший балл по ЕГЭ получили более шести тысяч выпускников.
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