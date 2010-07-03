Почти 220 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ по истории и химии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ЕГЭ по истории и химии пройдут в России 31 мая, напоминает Агентство "Москва".

Как уточнили в Рособрнадзоре, данные предметы сдаются участниками ЕГЭ по выбору. Заявления на участие в экзамене по истории подали около 120 тысяч человек. ЕГЭ по этому предмету пройдет в 2817 пунктах проведения экзаменов.

ЕГЭ по химии намерены сдавать около 98 тысяч участников. Для проведения экзамена будет задействовано 2679 пунктов.

Минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня.

Сообщается, что ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение. Помимо этого, будет использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.

Ранее российские выпускники написали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Впервые оба экзамена проводились в один день.

Основная волна ЕГЭ стартовала в России 27 мая. Экзамен по литературе сдали 54 тысячи человек, в том числе 52 тысячи выпускников школ этого года. ЕГЭ по географии написали 24 тысячи человек, в том числе 22,5 тысячи выпускников этого года. Результатов экзаменов по географии и литературе станут известны не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. В нем зарегистрировано почти 750 тысячи человек, из которых 662 тысячи – выпускники этого года. Это на 29 тысячи больше прошлогоднего показателя.