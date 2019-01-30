В школах предложили изучать истории пионеров-героев

Председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева обратилась к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением внести в историко-культурный стандарт по истории России понятие "пионер-герой".

"Для подрастающего поколения биографии детей-героев, их подвиги, совершенные во благо Отечества, должны помочь более глубоко, в том числе на эмоциональном уровне, изучать историю Великой Отечественной войны", – говорится в обращении, текст которого имеется в распоряжении RT.

Сейчас в историко-культурном стандарте отсутствует понятие "пионер-герой", из-за чего молодежь знает только 5-7% фамилий, известных старшему поколению, считает Воропаева.

Новые знания помогут сформировать среди молодых людей идентичность и патриотизм и популяризируют невыдуманных героев.

Пионер-героями называют советских пионеров, совершивших подвиги в годы становления Советской власти и Великой Отечественной войны.

В конце октября прошлого года Васильева сообщила, что Единый государственный экзамен по истории станет обязательным после 2022 года.