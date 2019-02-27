В России предложили узаконить высшее самообразование

В Минобрнауки разрабатывают поправки в закон "Об образовании", согласно которым в стране могут быть легализованы высшее и среднее профессиональное самообразование, пишет газета "Известия".
В ближайшее время специалисты министерства намерены определить, каким образом студенты будут подтверждать полученные за стенами вузов знания. Зачеты по самостоятельно изученным предметам рассчитывают разрешить только для отдельных курсов.
В пресс-службе министерства уточнили, что нововведения необходимы "для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы "Новые возможности". Студенты смогут снизить расходы на образование.
Согласно 43-й статье российской Конституции, сейчас в форме экстерната, семейного образования и самообразования можно получить среднее образование. Самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам начального общего, основного образования с последующей аттестацией.
Ранее сообщалось, что в России набирает моду теневое образование. Родители объединяются в небольшие группы, вскладчину нанимают репетиторов, самостоятельно формируют программу обучения и выбирают методики. Официально дети числятся в учебных заведениях как получающие домашнее образование. Раз в полгода большинство из них сдают государственные экзамены и получают документ о переводе из класса в класс.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.