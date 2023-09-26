26 сентября, 12:08События
Москва 24: педагоги расскажут, как развивается дополнительное образование в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
27 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Новые победы московских педагогов".
Как развивается дополнительное образование в Москве? Как улучшают свои профессиональные компетенции педагоги-наставники? Об этом и многом другом расскажут:
- исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Александр Тверской;
- старший методист и педагог дополнительного образования ГБПОУ "Воробьевы горы", победитель в номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности" Андрей Задубровский;
- педагог Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности" Алексей Яковлев;
- педагог дополнительного образования ГБОУДО ДТДМ "Неоткрытые острова", участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности" Анастасия Волкова;
- методист и педагог дополнительного образования ГБПОУ "Воробьевы горы", участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" Наталия Тараканова;
- педагог дополнительного образования школы № 109, участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" Ринат Шайдуллин.
Смотрите прямую трансляцию 27 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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