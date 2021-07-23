В российских вузах появится система, предупреждающая об угрозе отчисления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году в российских вузах появится система на базе искусственного интеллекта, которая будет предупреждать студентов об угрозе отчисления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Платформы НТИ".

Работа искусственного интеллекта будет основана на оценке успеваемости учащегося, его дисциплины, а также количестве пропусков лекций, семинаров и лабораторных работ.

"Наша система позволит выделить студентов, следующих по негативному сценарию, и передать информацию преподавателям. А они уже смогут предложить учащемуся помощь или использовать другой подход в обучении", – объяснил автор проекта Алексей Кудашин, отметив, что деканату бывает сложно определить проблемных студентов.

В ходе эксперимента, который проводили в Томском Политехническом университете на основе анонимных данных почти пяти тысяч студентов, точность системы составила 98%.

Ранее стало известно, что до 2030 года Минпросвещения в рамках цифровизации образования планирует внедрить в российских школах систему автоматической проверки искусственным интеллектом как минимум 50% домашних заданий.

Между тем детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против этой идеи. По ее словам, робот может допускать ошибки при оценивании детей, таким образом нарушая их право на получение обратной связи в вопросе знаний. Она также считает, что нельзя заменить живое общение школьника и учителя.

