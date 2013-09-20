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20 сентября 2013, 15:01

Общество

Для школьников проведут открытый урок по безопасной езде на велосипеде

Москвичам покажут, как правильно кататься на велосипедах и скутерах

Для столичных школьников проведут открытый урок безопасной езды на велосипеде, сообщает телеканал "Москва 24".

На уроке школьники будут изучать правила дорожного движения и получат подробные рекомендации по поведению на дорогах города с интенсивным движением транспорта.

Преподаватели также затронут темы одежды велосипедиста, поговорят о прослушивании музыки в плеере, езды в плохую погоду и о том, как проектировать маршрут.

Полученные знания школьники отработают на практических занятиях.

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