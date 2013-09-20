20 сентября 2013, 15:01Общество
Для школьников проведут открытый урок по безопасной езде на велосипеде
Для столичных школьников проведут открытый урок безопасной езды на велосипеде, сообщает телеканал "Москва 24".
На уроке школьники будут изучать правила дорожного движения и получат подробные рекомендации по поведению на дорогах города с интенсивным движением транспорта.
Преподаватели также затронут темы одежды велосипедиста, поговорят о прослушивании музыки в плеере, езды в плохую погоду и о том, как проектировать маршрут.
Полученные знания школьники отработают на практических занятиях.