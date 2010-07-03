Школьников научат 3D-моделированию объектов на транспорте 23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Институте управления и информационных технологий Российского университета транспорта (МИИТ) 23 марта пройдет "университетская суббота". Школьников научат формировать 3D-пространство объекта транспортной инфраструктуры и моделировать пассажиропотоки, говорится на сайте вуза.

"Участники мероприятия познакомятся с программой имитационного моделирования Anylogic, на базе которой ведущие расскажут, какие критерии можно выделить, чтобы оценить работу транспортного объекта, через который проходят ежедневно тысячи человек", – говорится в сообщении.



Посетить мероприятие могут все желающие после предварительной регистрации на сайте us.educom.ru.

Участников мероприятия встретят волонтеры, которые будут сопровождать их до места проведения "университетской субботы".

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр по отбору талантливых детей. С таким предложением к министерству просвещения обратились участники круглого стола в Совете Федерации. Предлагается вносить в список школьников, принимающих активное участие в конкурсах и научных конференциях, победы которых никак не учитываются.