Школьников научат 3D-моделированию объектов на транспорте 23 марта

В Институте управления и информационных технологий Российского университета транспорта (МИИТ) 23 марта пройдет "университетская суббота". Школьников научат формировать 3D-пространство объекта транспортной инфраструктуры и моделировать пассажиропотоки, говорится на сайте вуза.
"Участники мероприятия познакомятся с программой имитационного моделирования Anylogic, на базе которой ведущие расскажут, какие критерии можно выделить, чтобы оценить работу транспортного объекта, через который проходят ежедневно тысячи человек", – говорится в сообщении.
Посетить мероприятие могут все желающие после предварительной регистрации на сайте us.educom.ru.
Участников мероприятия встретят волонтеры, которые будут сопровождать их до места проведения "университетской субботы".
Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр по отбору талантливых детей. С таким предложением к министерству просвещения обратились участники круглого стола в Совете Федерации. Предлагается вносить в список школьников, принимающих активное участие в конкурсах и научных конференциях, победы которых никак не учитываются.
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