"Журналистские" классы откроют в столичных школах

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова откроет в столичных школах профильные классы.

Первый "журналистский" класс запустят в сентябре в школе №1253. Он заработает для учеников девятых классов, отбор среди желающих проведут в мае, сообщает Агентство "Москва".

Преподаватели будут обучать школьников основам журналистики в течение двух лет. А студенты факультета помогут ребятам начать собственные медиапроекты. Кроме того, учащихся ждет более глубокое погружение в гуманитарные науки.

Для того, чтобы поступить в профильный класс, нужно успешно пройти тест по литературе и написать сочинение.

Подготовка школьников пройдет в рамках проекта "Медиаобразование", который реализует журфак МГУ. Как рассказали в пресс-службе факультета, подписание договора со школой о сотрудничестве намечено на 23 января. В этом году открыть "журналистские" классы планируют еще в нескольких образовательных учреждениях.

Ранее для московских школьников запустили онлайн-тренажер по шахматам. Новинку уже опробовали ученики школы "Покровский квартал". Шахматный тренажер стал еще одной опцией онлайн-сервиса "Мои достижения".