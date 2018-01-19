"Журналистские" классы откроют в столичных школах

19 января, 20:54
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова откроет в столичных школах профильные классы.
Первый "журналистский" класс запустят в сентябре в школе №1253. Он заработает для учеников девятых классов, отбор среди желающих проведут в мае, сообщает Агентство "Москва".
Преподаватели будут обучать школьников основам журналистики в течение двух лет. А студенты факультета помогут ребятам начать собственные медиапроекты. Кроме того, учащихся ждет более глубокое погружение в гуманитарные науки.
Для того, чтобы поступить в профильный класс, нужно успешно пройти тест по литературе и написать сочинение.
Подготовка школьников пройдет в рамках проекта "Медиаобразование", который реализует журфак МГУ. Как рассказали в пресс-службе факультета, подписание договора со школой о сотрудничестве намечено на 23 января. В этом году открыть "журналистские" классы планируют еще в нескольких образовательных учреждениях.
Ранее для московских школьников запустили онлайн-тренажер по шахматам. Новинку уже опробовали ученики школы "Покровский квартал". Шахматный тренажер стал еще одной опцией онлайн-сервиса "Мои достижения".
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