Школьники Москвы смогут посетить научные лаборатории российских институтов 17 сентября

17:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 700 московских научных лабораторий организуют экскурсии для школьников 17 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Цель масштабной акции, которая проводится в Год науки и технологий, – показать школьникам, что наука может быть понятной и увлекательной, рассказать им о научных направлениях и наладить диалог между учеными и подрастающим поколением", – указали в министерстве науки и высшего образования РФ.
Большая часть участников акции работает по грантам президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. Она направлена на поддержку долгосрочных проектов и предоставление карьерных возможностей для молодых специалистов.
Школьники смогут побывать в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", Институте космических исследований РАН, Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи и других организациях. В рамках экскурсий предусмотрено прямое общение с действующими учеными.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала наиболее интересные места столицы, которые можно посетить в рамках программы "Пушкинская карта". По ее словам, юным горожанам доступны свыше 1,5 тысячи мероприятий.
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