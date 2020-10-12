Москва 24: какой должна быть профориентация для школьников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

13 октября в Общественной палате РФ состоится круглый стол "Профориентация 2.0. Вызовы и решения".

Речь пойдет о развитии дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.



Участники встречи обсудят:



эффективность действий государства в области профориентации подрастающего поколения;

причины неспособности российского образования эффективно распоряжаться государственными инвестициями;

меры, которые должны предпринять родители, муниципалитеты, образовательные учреждения и работодатели, чтобы кардинально поменять ситуацию с профориентацией в России;

способы помочь абитуриенту сделать правильный выбор.

Смотрите трансляцию 13 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.