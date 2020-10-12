Москва 24: какой должна быть профориентация для школьников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
13 октября в Общественной палате РФ состоится круглый стол "Профориентация 2.0. Вызовы и решения".
Речь пойдет о развитии дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности.
Участники встречи обсудят:
- эффективность действий государства в области профориентации подрастающего поколения;
- причины неспособности российского образования эффективно распоряжаться государственными инвестициями;
- меры, которые должны предпринять родители, муниципалитеты, образовательные учреждения и работодатели, чтобы кардинально поменять ситуацию с профориентацией в России;
- способы помочь абитуриенту сделать правильный выбор.
Смотрите трансляцию 13 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.