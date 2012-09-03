Рекорд по количеству первоклассников поставлен на востоке Москвы

03 сентября 2012, 16:36
Сразу пять первых классов открыли в этом году в одной из школ на востоке Москвы. Первоклассниками в центре образования "Соколиная гора" № 429 стали 150 детей. Этот показатель стал рекордом для Восточного административного округа столицы. Об этом на торжественной линейке в учебном заведении сообщил префект ВАО Николай Ломакин.
"Самое большое количество первоклассников в ВАО — 150 человек в вашей школе! Сформировали пять первых классов. Это говорит о том, что школа уникальная, методика преподавания самая передовая, отборный преподавательский состав", приводит слова Ломакина сайт московского отделения "Единой России".
Всего в этом году в первые классы столичных школ пошли около 83 тысяч детей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, школы, которые набрали большее число учеников к новому учебному году, получат прибавку к бюджету.
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